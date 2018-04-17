В Минстрое обязали оставлять отверстие для выхода кошек из подвалов

Минстрой распорядился оставлять специальные отверстия для циркуляции воздуха не забетонированными в фундаментах многоквартирных домов, чтобы из подвала могли выходить кошки. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы обяжем сохранить в подвалах домов соответствующие "продыхи" размером 15 на 15 см для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал», — приводит агентство слова замминистра Андрея Чибиса.

Он также добавил, что по решению общего собрания собственников на эти "продыхи" может быть наложена заградительная сетка.

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Ранее этот вопрос поднимался во время обсуждения законодательных проблемам в сфере защиты животных в Госдуме, во время которого депутаты решили регламент о «продыхах» необходимо изменить в пользу животных.

Инициативу Госдумы поддержал народный артист России, дрессировщик Юрий Куклачев. «Дошло до того, что стали забивать воздуховоды, чтоб кошек не пускать. Это вообще кошмар! Бедные животные должны замерзать на улице», — пожаловался Куклачев.