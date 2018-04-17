Лидер оппозиции в Армении объявил о начале «бархатной революции». Протестующие блокируют здания госучреждений

Лидер оппозиционного движения «Елк», депутат армянского парламента Никол Пашинян во время выступления на митинге в центре Еревана заявил, что «начинает бархатную, народную и мирную революцию».

«В стране назревает революционная ситуация. В городах Гюмри, Иджеван, Ванадзор, Капан и Метсамор протестующие блокируют улицы и межгосударственные дороги. Люди не идут на работу, начались массовые забастовки», — приводит его слова Интерфакс.

Оппозиционер призвал всех выйти на улицы, парализовать деятельность государственных ведомств и организовать сидячие забастовки. Ранее тысячи горожан прошли по центральным улицам города. Активисты проводят сидячие акции у входа Генпрокуратуры, Кассационного суда, Центробанка и других учреждений.

Пашинян заявил, что во вторник состоится«самый крупный митинг в истории Армении».

В парламенте Армении сегодня проходит специальное заседание, на котором выберут нового премьер-министра страны. Единственный кандидат на эту должность — экс-президент Армении Серж Саргсян, который был президентом армении с 2008 по апрель 2018 года.

Накануне в Ереване митинг против избрания Саргсяна перерос в столкновения с полицией. В результате пострадали более 40 человек, еще несколько десятков задержаны.