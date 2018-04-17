Авторы Telegram-каналов пожаловались на появление «клонов» в TamTam

Владельцы Telegram-каналов пожаловались на появление копий их каналов в российском мессенджере TamTam. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Среди «клонов» газета называет канал «Незыгарь», «Сталингулаг», «Методичка», «Бойлерная», «Караульный». Кроме того подражатели появились у оппозиционного политика Алексея Навального и блогера Ильи Варламов.

Среди каналов TamTam есть «Коммерсант», «Ведомости» и «Медуза». При этом в «Медузе заявляют, что не создавали там аккаунтов. О переходе из Telegram в TamTam объявили Следственный комитет России и объединенная пресс-служба судов Петербурга.

При этом по информации на 13 апреля, в TamTam за два дня создали более 30 тысяч каналов, а всего в нем — более 160 тысяч каналов.

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Напомним, мессенджер TamTam принадлежит Mail.ru Group. Он был запущен в мае 2017 года на базе мессенджера «Ок сообщения» в социальной сети «Одноклассники». При этом активная реклама мессенджера началась одновременно с блокировкой Telegram.