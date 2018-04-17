На востоке Москвы зафиксировали четырехкратное превышение сероводорода в воздухе

Мосэкомониторинг в ночь на вторник зафиксировал четырехкратное превышение содержания в воздухе сероводорода на востоке Москвы, передает ТАСС.

Наиболее высокие показатели вещества в воздухе были зафиксированы в районах Косино-Ухтомский и Новокосино. Как утверждали в Мосэкоминиторинге, ухудшение экологической обстановки в городе связано с неблагоприятными метеоусловиями, которые не способствуют рассеиванию вредных примесей.

Накануне на востоке столицы уровень сероводорода тоже был превышен в несколько раз. В ночь на 16 апреля измерительная станция «Кожухово», расположенная в зоне влияния мусоросжигательного завода № 4 и закрытого мусорного полигона «Кучино» фиксировала превышение уровня сероводорода в 4,5 раза.