Роскомнадзор заблокировал около 5 млн IP-адресов

Роскомнадзор заблокировал примерно 4,6 млн IP-адресов, которые, возможно, использует Telegram для обхода блокировок. Это следует из графика статистики, который составляют активисты.

Такие данные приводятся на 13:00 17 апреля. При этом к 11:00 в нем было более 2,5 миллиона записей. Большая часть адресов, попавших в реестр, относятся к облачным сервисам Google и Amazon.

Однако из-за действий Роскомнадзора страдают и другие пользователи. Например, проблемы возникли с работой сайтов у сервисов Microsoft, Viber, Spotify.

При этом в надзорном ведомстве заявляют, что будут и дальше блокировать доступ к ресурсам, которые способствуют продолжению работы мессенджера Telegram в России.

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Напомним, Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram на территории России по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля.

С иском о блокировке мессенджера в суд обращался Роскомнадзор: ведомство утверждало, что мессенджер не выполняет российские законы, отказываясь предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.