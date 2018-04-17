СМИ: в Сирии провели ответную атаку на ложную тревогу

В ночь на 17 апреля на авиабазы Сирии не совершались атаки, а расчеты ПВО Сирии открыли огонь из-за ложного сообщения о проникновении противника в воздушное пространство страны. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в военных кругах.

По словам источников информагентства, из-за ложной тревоги произошел пуск противоракет и включение сирен на территории Сирии.

Об ответом ударе на несуществующее вмешательство сообщало агентство Reuters со ссылкой на командира одного из сражающихся на стороне правительственных сил подразделений.

Ранее появилась информация, что сирийские системы ПРО сбили девять ракет в ответ на военно-воздушные силы Израиля. П информации СМИ, силы Израиля обстреляли сирийскую авиабазу Шайрат в провинции Хомс.

При этом российский источник утверждает, что ночной атаки на аэродром Шайрат не было, он работал в плановом режиме. Источник в Пентагоне сообщили РИА Новости о том, что США не причастны к военным действиям в районе Хомса.

Напомним, 9 апреля ракетному авиаудару подверглась авиабаза Т-4. Сирийская ПРО сбила восемь ракет, которые также, как пишут СМИ, принадлежали ВВС Израиля. Сообщалось, что есть погибшие и раненые, однако их число не уточнялось.