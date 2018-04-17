Эвакуированные из домов в связи с обрушением аварийного здания москвичи проведут неделю в отеле

Вокруг места обрушения фасада у аварийного здания выставлено оцепление. Фото: Светлана Виданова, для «Новой газеты»

Жителей домов, эвакуированных после обрушения дома №12 по Пушкареву переулку 15 апреля, власти Москвы заселили в отель «Азимут». Как рассказал «Новой» один из жильцов, вернуться домой насовсем им разрешат не раньше воскресенья. Пока есть разрешение только на кратковременное посещение оставленных квартир — «забрать документы».

Экстренно эвакуированных жителей — около 60 человек, подсчитал «Интерфакс». Это жильцы дома в Пушкаревом переулке, а также жители соседних домов — 9 и 11 по переулку Большой Сергиевский.

Как рассказал глава управы Мещанского района Дмитрий Башаров, вначале эвакуированных разместили в пункте временного размещения — местной школе № 2054, где они провели ночь. А утром следующего дня началось расселение в ближайшие гостиницы — на безвозмездной основе.

Напомним, здание, где проходили строительные работы, частично обрушилось днем 15 апреля. Дом был ранее признан аварийным. По официальной версии, обрушение связано с работами по укреплению и заглублению фундамента в рамках реконструкции здания.

По словам жильцов, реконструкция очевидно велась с нарушением норм. Соседи жаловались в префектуру. Частичное разрушение дома началось за сутки до обвала фасада, но проводящая работы строительная компания не реагировала, и жильцам пришлось вызывать МЧС.

Юлия Щербакова