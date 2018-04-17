Следствие начало проверку обстоятельств смерти бизнесмена Пшеничного в СИЗО

Следователи выясняют обстоятельства гибели бизнесмена Валерия Пшеничного, которого в феврале этого года нашли мертвым в петербургском СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН, передает РИА Новости.

«Силами центрального аппарата ФСИН России проводится служебная проверка», — добавили в ведомстве.

Напомним, 56-летнего бизнесмена Валерия Пшеничного, который был фигурантом дела о хищениях у Минобороны при строительстве подводной лодки, нашли мертвым в камере СИЗО № 4 в Санкт-Петербурге 5 февраля. Как объяснили тогда во ФСИН, мужчина на время остался в камере один, а затем был найден повешенным. По факту смерти предпринимателя было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

Однако, как выяснила «Новая газета», Пшеничный подвергся пыткам: у него был сломан позвоночник, на теле – колотые и резаные травмы, а во рту нашли следы электротравмы от шнура кипятильника.

Валерия Пшеничного арестовали в январе 2018 года. По версии следствия, его компания «НовИТ ПРО» завысила стоимость контракта на разработку компьютерной модели подлодки «Варшавянка» для завода «Адмиралтейские верфи».