Сайт Роскомнадзора снова подвергся DDOS-атаке

Сайт Роскомнадзора вновь подвергся DDOS-атаке и не работает уже более получаса. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время сайт Роскомнадзора вновь находится под DDOS-атакой. Специалисты Роскомнадзора и ПАО "Ростелеком" предпринимают меры для отражения атаки», — приводит Интерфакс заявление Роскомнадзора.

Ранее во вторник в ведомстве сообщили, что в ночь и утром 17 апреля были зафиксированы две DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы Роскомнадзора. «Атаки были успешно отражены», — добавили в пресс-службе.

До этого ведомство открыло «горячую линию» для противодействия распространению ложной информации в связи с блокировкой мессенджера Telegram. Как заявили в регуляторе, в интернете появляется «недостоверная информация о блокировках добросовестных интернет-ресурсов в связи с ограничением доступа к Telegram».

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Днем ранее Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram на территории России по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля. С иском о блокировке мессенджера в суд обращался Роскомнадзор: ведомство утверждало, что мессенджер не выполняет российские законы, отказываясь предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

В Telegram называли требование ФСБ неисполнимым и противоречащим конституции. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, от блокировки Telegram в России пострадают около 15 млн пользователей.