Дуров объявил о выплате грантов держателям прокси и VPN

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров начал выплачивать биткойн-гранты администраторам прокси-сервисов и VPN. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте».

Дуров объяснил, что многие из независимых прокси-сервисов и VPN перестают работать из-за действий российских властей, которые в борьбе с Telegram начали блокировать «миллионы IP-адресов облачных хостингов, не считаясь с потерями посторонних проектов».

«Хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, он важен нам по личным соображениям. В рамках Цифрового Сопротивления – децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса – я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn», — написал Дуров. На эти цели он пообещал пожертвовать «миллионы долларов» личных средств в течение всего года.

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Днем ранее Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram на территории России по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля. С иском о блокировке мессенджера в суд обращался Роскомнадзор: ведомство утверждало, что мессенджер не выполняет российские законы, отказываясь предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

В Telegram называли требование ФСБ неисполнимым и противоречащим конституции. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, от блокировки Telegram в России пострадают около 15 млн пользователей.

После этого Роскомнадзор начал блокировать облачные сервисы, адреса которых Telegram использует для обхода блокировок. На данный момент заблокированы уже более 15 млн таких адресов.