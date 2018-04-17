Новая газета

Дуров объявил о выплате грантов держателям прокси и VPN

Общество

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров начал выплачивать биткойн-гранты администраторам прокси-сервисов и VPN. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте». 

Дуров объяснил, что многие из независимых прокси-сервисов и VPN перестают работать из-за действий российских властей, которые в борьбе с Telegram начали блокировать «миллионы IP-адресов облачных хостингов, не считаясь с потерями посторонних проектов».

«Хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, он важен нам по личным соображениям. В рамках Цифрового Сопротивления – децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса – я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn», — написал Дуров. На эти цели он пообещал пожертвовать «миллионы долларов» личных средств в течение всего года.

Днем ранее Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram на территории России по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля. С иском о блокировке мессенджера в суд обращался Роскомнадзор: ведомство утверждало, что мессенджер не выполняет российские законы, отказываясь предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

В Telegram называли требование ФСБ неисполнимым и противоречащим конституции. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, от блокировки Telegram в России пострадают около 15 млн пользователей.

После этого Роскомнадзор начал блокировать облачные сервисы, адреса которых Telegram использует для обхода блокировок. На данный момент заблокированы уже более 15 млн таких адресов.

Теги:
блокировка сайтов, telegram, дуров
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