Рогозин: «Роскосмос» будет использовать наработки Илона Маска

В российской космической отрасли стоит использовать технические наработки частной космической компании SpaceX Илона Маска. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, отвечающий за космическую отрасль.

«Некоторые его (Макса — ред.) технические решения я, например, внимательно анализировал с нашими специалистами и могу сказать, что нам стыдно, но мы кое-что будем использовать», — сказал Рогозин.

Вице-премьер признался, что считает Маска «талантливым инженером и блестящим пиарщиком», но отметил, что пиар подрывает его авторитет как инженера.

В беседе с Национальной Службой Новостей действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков заявил, что эти наработки просто «глупо не использовать», это нормальная практика, и ничего в этом стыдного нет: «Я считаю, что «стыдно» будет не использовать эти наработки, если мы допустили такое состояние, что частная компания начинает в технологиях опережать государственную. Если бы могли что-то другое предложить, мы бы их не использовали».

В феврале 2018 года после запуска Falcon Heavy компанией SpaceX Илона Маска и вывода на орбиту «полезного груза» — спорткара Tesla, за рулем которой был манекен в костюме от SpaceX — исполнительный директор «Роскосмоса» по коммуникациям Игорь Буренков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» назвал событие «хорошим трюком» и промоакцией перед инвесторами: «Если вы заметили, этот запуск сопровождался не пустой какой-то там болванкой или какой-то там нагрузкой, которую в принципе было бы не жалко потерять в случае неудачи, а он конкретным совершенно автомобилем сопровождался». В самой компании SpaceX новый Falcon назвали «мощнейшей в мире» ракетой.

Читайте также Космос как средство от скуки. Илон Маск объявил о начале новой космической гонки между государствами и частными компаниями

Напомним, в апреле 2014 года, после введения санкций США в ответ на присоединение Крыма, Дмитрий Рогозин в своем Twitter предложил американцам доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута (тогда США еще активно использовало российские ракетные двигатели для космических пусков. Но эта зависимость быстра сошла на нет — в том числе и благодаря захватившему нишу Маску).

Юлия Щербакова