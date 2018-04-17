В Одинцово устроили стихийную свалку после закрытия полигона «Ядрово»

Жители подмосковного города Одинцово пожаловались на открытие стихийной свалки на территорию промышленной зоны, принадлежащей компании «Одинцовское КХиБ», жалоба отправлена в администрацию Одинцовского района. Об этом сообщили «Новой газете» в администрации района.

По словам собеседницы издания, письмо направлено в отдел благоустройства и ЖКХ. Ей так же известно, что местные активисты готовят обращение к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

При этом в компании «Одинцовское КХиБ» «Новой газете» отказались комментировать ситуацию. В администрации Одинцово предложили обратиться в администрацию Одинцовского района, так как данным вопросом занимаются именно в районной администрации.

О том, что происходит на территории промзоны, которая находится рядом с жилыми домами, рассказали в паблике «Типичное Одинцово». Авторам паблика стали поступать жалобы от местных жителей. По информации паблика, в промзоне хранят и сжигают мусор, причем «куча растет день за днем».

Гора мусора на промзоне Второго Завода продолжает увеличиваться



Властям срочно необходимо что-то предпринимать! 😱 https://t.co/Sq0XpbMZpS pic.twitter.com/ID7U9gpYwe — Типичное Одинцово (@odi_city) April 16, 2018

Ранее протестующие против работы мусорного полигона «Ядрово» жители подмосковного Волоколамска перекрыли подъезд к полигону. По словам местных жителей, несмотря на все заверения властей, мусоровозы продолжают заезжать на территорию полигона.

Напомним, ситуация в Волоколамском районе обострилась после 22 февраля, когда случилось первое ЧП. Свалка «Ядрово», находящаяся практически в черте города «проснулась» и начала выбрасывать в атмосферу фонтаны токсичного газа, который напрямую влияет на здоровье местных жителей и окружающую среду.

Только тогда местные жители обнаружили, что уже более года в «Ядрово» не соблюдаются технологии утилизации мусора, а сам полигон чудовищно перегружен (если раньше туда свозился мусор из трех прилегающих к Волоколамску районов, то в последнее время более чем из десяти, включая и часть московского мусора).