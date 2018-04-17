Сержа Саргсяна избрали премьер-министром Армении. До этого оппозиция начала «бархатную революцию»

Депутаты Национального собрания Армении проголосовали за избрание бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром страны. Об этом сообщил портал News.am.

Голосование проходило на фоне акций протеста оппозиции, которая выступала против этого избрания, и объявления о начале «бархатной, народной и мирной революцию».

Лидер оппозиционного движения «Елк», депутат армянского парламента Никол Пашинян также призывал всех выйти на улицы, парализовать деятельность государственных ведомств и организовать сидячие забастовки.

В Армении протестующие недовольны тем, что Саргсян, который был президентом Армении с 2008 по апрель 2018 года, перешел на пост премьер-министра.

При этом ранее страна стала парламентской республикой, что означает фактическое управление страной премьер-министром, а не президентом. При этом единственный кандидат на должность премьер-министра был Саргсян.