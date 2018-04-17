Новая газета

Telegram обжаловал решение о блокировке в России

Общество

 

Telegram обжаловал приговор Мосгорсуда о блокировке мессенджера на территории России. Об этом в телеграм-канале написал руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, распространивший текст документа.

«Обжаловали немедленное исполнение решения о блокировке Telegram в Мосгорсуд», — сообщил он.

Как пишет адвокат Рамиль Ахметгалиев, решение о блокировке было принято с нарушением процессуальных норм. Оно может быть законным с учетом двух обстоятельств: во-первых, замедление исполнения решения может нанести значительный ущерб взыскателю, во-вторых, исполнение может оказаться невозможным, а также их доказанности.

«Оспариваемое решение принято с нарушением всех этих требований», – сказано в документе. Суд первой инстанции пришел к выводу, что неисполнение решения о блокировке мессенджера может нанести ущерб публичным и частным интересам, однако он был нанесен «с точностью до наоборот: именно немедленно блокировкой Telegram, а не действиями (бездействиями последнего)».

Ранее Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram на территории России по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля. Ведомство утверждало, что мессенджер не выполняет российские законы, отказываясь предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

В Telegram называли требование ФСБ неисполнимым и противоречащим конституции. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, от блокировки Telegram в России пострадают около 15 млн пользователей.

После этого Роскомнадзор начал блокировать облачные сервисы, адреса которых Telegram использует для обхода блокировок. На данный момент заблокированы уже более 15 млн таких адресов.

Теги:
ek, блокировка, роскомнадзор, суды, жалоба, telegram
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