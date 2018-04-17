Telegram обжаловал решение о блокировке в России

Telegram обжаловал приговор Мосгорсуда о блокировке мессенджера на территории России. Об этом в телеграм-канале написал руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, распространивший текст документа.

«Обжаловали немедленное исполнение решения о блокировке Telegram в Мосгорсуд», — сообщил он.

Как пишет адвокат Рамиль Ахметгалиев, решение о блокировке было принято с нарушением процессуальных норм. Оно может быть законным с учетом двух обстоятельств: во-первых, замедление исполнения решения может нанести значительный ущерб взыскателю, во-вторых, исполнение может оказаться невозможным, а также их доказанности.

«Оспариваемое решение принято с нарушением всех этих требований», – сказано в документе. Суд первой инстанции пришел к выводу, что неисполнение решения о блокировке мессенджера может нанести ущерб публичным и частным интересам, однако он был нанесен «с точностью до наоборот: именно немедленно блокировкой Telegram, а не действиями (бездействиями последнего)».

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Ранее Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram на территории России по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля. Ведомство утверждало, что мессенджер не выполняет российские законы, отказываясь предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

В Telegram называли требование ФСБ неисполнимым и противоречащим конституции. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, от блокировки Telegram в России пострадают около 15 млн пользователей.

После этого Роскомнадзор начал блокировать облачные сервисы, адреса которых Telegram использует для обхода блокировок. На данный момент заблокированы уже более 15 млн таких адресов.