Глава Роскомнадзора отчитался о «деградации» Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров отчитался о ходе блокировки мессенджера Telegram на территории России. «Деградация Telegram сейчас составляет 30%», — сообщил он The Bell.

Как пишет издание, на 17:00 по московскому времени, ведомство ограничил доступ к более 18 млн IP-адресов Google и Amazon, чтобы помешать обходить блокировку Telegram.

Кроме того, Жаров сообщил, что идентифицированы IP-адреса пуш-уведомлений (короткое сообщение, которое появляется вверху экрана гаджета — ред.) для обхода блокировки. «В настоящее время мы разрабатываем техническое решение в отношении этой технологии обхода блокировок», — добавил он.

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Ранее Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram на территории России по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля. Ведомство утверждало, что мессенджер не выполняет российские законы, отказываясь предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

В Telegram называли это требование технически неисполнимым и противоречащим конституции. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, от блокировки Telegram в России пострадают около 15 млн пользователей. Адвокаты обжаловали решение суда.