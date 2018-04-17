Sky News: Скрипалей отравили веществом жидкой формы

Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «жидкой формы», сообщает Sky News со ссылкой на источник.

Самая большая концентрация яда «Новичок», как утверждают официальные источники, была найдена в доме Скрипалей на окраине Солсбери. При этом отмечается, что использовалось «очень небольшое количество» отравляющего вещества.

Представитель Министерства природы рассказал Sky News, что для отравления необходим непосредственный контакт с веществом, которое находилось на зараженном предмете или человеке. Оно не было газообразным.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Скрипалей отравили токсичным химикатом BZ, упоминания о котором не было в докладе Организации по запрещению химического оружия, занимающейся расследование дела. При этом в швейцарской лаборатории, на которую ссылался министр, эту информацию не подтвердили: эксперты считают, что отравление Скрипалей ядом «Новичок» «не подлежит сомнению».

Напомним, бывший российских разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британские власти считают, что их отравили неврно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. В свою очередь российская соторона отрицает причастность к этому инциденту, ссылаясь на то, что Британия не может предоставить доказательства.