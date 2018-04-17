Задержанных на акции против блокировки Telegram Алехину и Энтео оставили в полиции на вторые сутки

Полиция оставила на вторые сутки в отделении задержанных на акции против блокировки мессенджера Telegram участницу Pussy Riot Марию Алехину и активиста Дмитрия Энтео. Об этом последний сообщил в своем твиттере.

Ребят отпустили до суда. Под арестом оставили только нас с Машей. Идут вторые сутки. Мы чувствуем вашу поддержку и нам хорошо. #telegram #фсб pic.twitter.com/SSQtVXOnzh — Дмитрий Энтео (@dimitriyenteo) April 17, 2018

В протоколе об административном нарушении, составленном на одного из задержанных Степана Выбоча, сказано, что группа из 12 человек осуществляла «изготовление и запуск бумажных изделий» рядом со зданием ФСБ. Своими действиями они «мешали свободному проходу граждан по пешеходной зоне», а бумажные изделия, попадая на проезжую часть, создавали помехи проезжающему автотранспорту.

Таким образом, Выбоч «принял участие в заранее спланированном массовом одновременном пребывании граждан, повлекшем нарушение общественного порядка, санитарных норм и правил, созданию помех движению пешеходов и транспортных средств». Это является нарушением ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ.

Ранее остальных задержанных на акции отпустили из Мещанского ОВД до суда. Как пишет «Медиазона», двух участниц, Алину Музыченко и Юлию Костенко, оштрафовали на 10 и 20 тысяч рублей.

16 апреля участников акции задержали у здания ФСБ на Лубянке, где они запускали бумажные самолетики в знак протеста против блокировки мессенджера Telegram.

Читайте также Telegram держит удар. Роскомнадзору придется уничтожить инфраструктуру интернета для обеспечения российского законодательства

Напомним, Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram на территории России по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля. Ведомство утверждало, что мессенджер не выполняет российские законы, отказываясь предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. По последним данным, Роскомнадзор ограничил доступ к более 18 млн IP-адресов Google и Amazon, чтобы помешать обходить блокировку Telegram.

Руководство мессенджера назвало требование выдать ключи для дешифровки технически неисполнимым и противоречащим конституции. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, от блокировки Telegram в России пострадают около 15 млн пользователей. Адвокаты обжаловали решение суда.