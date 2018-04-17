Володин: санкции против США коснутся около тысячи американских лекарств

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в Россию из США ввозят 1019 лекарственных препаратов, на 90 из них ограничения вводиться не будут, поскольку у них нет российских аналогов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Давайте постараемся успокоить общественность, учитывая, что есть нормы прямого действия закона, которые предполагают не вводить ограничения на поставки лекарственных препаратов, которые у нас не имеют аналогов, либо мы не можем их поставить из других стран», – сообщил Володин.

Он добавил, что никто не будет принимать решений во вред себе. По его словам, ко второму чтению законопроекта об ответных санкциях против США депутаты встретятся с экспертами, чтобы«еще раз убедиться в правильности решения и еще раз получить поддержку».

Ранее 13 апреля депутаты внесли в Госдуму проект закона, по которому предлагается запретить ввозить в Россию алкоголь, табак, сельхозпродукцию, сырье и лекарства из США или тех стран, которые поддерживают американские санкции. Отвечая на вопрос о возможных проблемах для россиян из-за запрета американских лекарств, депутат Госдумы Петр Толстой предложил россиянам «выплевывать» их и лечиться народными средствами, в частности корой дуба и отваром боярышника.

Напомним, США ввели санкции против 17 государственных чиновников и 14 юридических лиц 6 апреля. Введение санкций негативно отразилось на курсе рубля. Обвал произошел и на фондовых рынках. В частности, стоимость акций компании «Русал» Дерипаски и Вексельберга упала более чем на 30 процентов.