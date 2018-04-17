Заявление постпреда США при ООН о новых санкциях против России объяснили «кратковременной путаницей»

Постпред США при ООН Никки Хейли объявила о новых санкциях в отношении России в связи с «кратковременной путаницей». Об этом The Washington Examiner рассказал ведущий экономический советник президента США Ларри Кадлоу.

«Она пошла на опережение. Она отлично работает. Она прекрасный постпред, но, возможно, по этому вопросу произошла какая-то кратковременная путаница», – сообщил он.

Кадлоу добавил, что у США действительно есть дополнительные санкции на рассмотрении, однако окончательно они не были определены.

Ранее во время заседания Совбеза ООН Хейли заявила, что президент США Дональд Трамп готов нанести повторный удар по объектам в Сирии в случае, если там будут зафиксированы новые химатаки. Однако позже СМИ сообщили, что Трамп не одобрит новые санкции до тех пор, пока не появится «подходящий повод».

Предполагается, что причиной рассмотрения новых санкций США стали сообщения о химических атаках в сирийском городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет сирийских военных. Позднее США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии.

Напомним, США уже ввели санкции против 17 государственных чиновников и 14 юридических лиц 6 апреля. Они негативно отразились на курсе рубля. Обвал произошел и на фондовых рынках. В частности, стоимость акций компании «Русал» Дерипаски и Вексельберга упала более чем на 30 процентов. Россия разрабатывает законопроект об ответных санкциях, по которому предлагается запретить ввоз алкоголя, табака, сельхозпродукции, сырья и лекарствв из США или тех стран, которые поддерживают американские санкции.