От блокировок IP-адресов пострадали более 60 компаний

От массовых блокировок Роскомнадзором IP-адресов пострадали около 60 компаний, сообщил «Медузе» юрист международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.

За адвокатской помощью обратились «владельцы маленьких бизнесов — интернет-магазинов, службы доставки, прокси-сервера», которые, по словам юриста, пострадали «случайно, за компанию».

У всех представителей заблокированных компаний был вопрос: «Нас неожиданно заблокировали. Что делать?!», — рассказал Гайнутдинов.

Ранее «Агора» запустила «горячую линию» для помощи владельцев сайтов, серверов и онлайн-сервисов, которые попали под массовые блокировки Роскомнадзора.

Читайте также Telegram держит удар. Роскомнадзору придется уничтожить инфраструктуру интернета для обеспечения российского законодательства

Напомним, Роскомнадзор начал ограничивать доступ к Telegram на территории России по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля в связи с тем, что мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. После этого Роскомнадзор начал блокировать облачные сервисы, адреса которых Telegram использует для обхода блокировок — на данный момент заблокированы уже более 18 млн IP-адресов Google и Amazon.