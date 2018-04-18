В Ираке приговорили двух россиянок к пожизненному заключению за участие в ИГ

Суд Ирака приговорил двух россиянок из Дагестана к пожизненному заключению за участие в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом русской службе BBC рассказала представитель совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

Россиянок Эльвиру Беремову 1997 года рождения и Алису Исмаилову 1992 года рождения признали виновными не только по статье о терроризме, но и по статье о незаконном пересечении границы.

По словам Саратовой, у Беремовой и Исмаиловой есть малолетние дети. В России на данный момент решается вопрос о срочном возвращении детей на родину.

Помимо россиянок в Ираке также осудили еще пятерых иностранок. Гражданка Франции получила пожизненный срок, а три женщины из Азербайджана и одна из Киргизии приговорены к смертной казни.

Напомним, в начале апреля в Ираке приговорили шестерых гражданок Турции к смертной казни, а в январе — гражданка Германии. Все в тюрьмах, по данным СМИ, находится 55 россиянок. В феврале еще одну гражданку Германии, которая родилась в Чечне, оправдали по статье о терроризме.

Кроме того, в марте Центральный уголовный суд Ирака вынес смертный приговор сестре лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Женщину, чье имя не назвали, обещали повесить.