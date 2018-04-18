Фигурант «пензенского дела» рассказал об угрозе «инсценировать его самоубийство»

Мать одного из фигурантов «пензенского дела» Светлана Пчелинцева рассказала об угрозах ее сыну Дмитрию Пчелинцеву от сотрудников силовых структур, они обещали «сымитировать его самоубийство». Об этом сообщила «Медиазона».

По словам женщины, это произошло после того, как Пчелинцев отказался от признательных показаний, которые, как он уверяет, дал под пытками. После этого, по словам матери, его снова начали «пытать».

«Кроме того, мы имитируем твое самоубийство, и твоим родственникам покажем на камеру, ты это прекрасно понимаешь — мы это можем. Они увидят, что ты покончил с собой в этой камере, и все», — привела мама слова сотрудников силовых структур.

На запугивания пожаловалась мать другого фигуранта дела Андрея Чернова Татьяна. Она сказала, что ее сына вынудили дать признательные показания под угрозами уголовного преследования его брата-близнеца. Мать утверждает, что ее сына также пытали.

Ранее СМИ сообщали, что следователь предложил Елене Богатовой, матери фигуранта «пензенского дела» Ильи Шакурского, дать интервью телеканалу НТВ в обмен на то, что это «зачтется на суде» ее сыну.

Напомним, осенью прошлого года в Пензе арестовали антифашистов Илью Шакурского, Егора Зорина, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Армана Сагынбаева и Андрея Чернова. Позднее в Петербурге еще двоих — Игоря Шишкина и Виктора Филинкова. Накануне полиция задержала еще одного фигуранта «пензенского дела» Юлия Бояршинова.

Их обвинили в участии в «террористическом сообществе» (ч. 2 ст. 205.4 УК). По версии следствия, они приняли участие в петербургском структурном подразделении «Марсово поле» («Марс») террористического сообщества «Сеть» для подготовки взрывов во время выборов президента и Чемпионата мира по футболу. Несколько фигурантов рассказали, что их избивали и пытали для дачи признательных показаний.