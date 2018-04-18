В Стерлитамаке произошло нападение с ножом в школе. Госпитализировали четырех человек

обновлено Следственный комитет возбудил уголовное дело против школьника по статье о «покушении на убийство». Дело также завели по факту халатности против сотрудников органов профилактики преступлений несовершеннолетних, к которым обращались «по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка».

Школьник с ножом напал на учительницу в Стерлитамаке, в результате этого четырех человек госпитализировали. Об этом сообщило местное издание Ufa1.ru.

По предварительным данным Следственного комитета, 17-летний ученик коррекционного класса зашел в кабинет информатики и ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю.

«Затем он разлил горючее вещество и поджог и ударил себя ножом. Пожарная сигнализация сработала, и ученица одного из классов на этаже, испугавшись, выпрыгнула со 2 этажа. От пожара никто не пострадал. Подросток и потерпевшие госпитализированы», — говорится в сообщении.

Напомним, в январе этого года в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ трое подростков в масках напали на учеников 7 класса. Сначала нападавшие бросили в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а когда учительница стала выводить школьников из класса, молодые люди встречали их на выходе и наносили удары топором.

До этого в Перми в школе № 127 отчисленный подросток вместе с другим учеником школы с ножом напал на учительницу и четвероклассников, а затем молодые люди ранили друг друга.

В сентябре 2017 года ученик девятого класса школы №1 подмосковного города Ивантеевка, 15-летний Михаил П. напал на учительницу во время урока, а после начал стрельбу из пневматического оружия по одноклассникам и бросил взрывпакеты.