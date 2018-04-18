Музеи Кремля остановили онлайн-продажу билетов из-за блокировки сайта

Музеи Московского Кремля временно приостановили онлайн-продажу билетов из-за того, что один из сервисов был заблокирован. Сообщение об этом размещено на сайте музеев.

«По независящим от музея причинам (в связи с блокировкой работы одного из сервисов) продажа билетов онлайн временно приостановлена, предположительно до 11-00 18 апреля», — говорится в сообщении.

В комплекс музеев Московского Кремля входит Оружейная палата, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, Патриаршие палаты, Церковь Ризоположения, ансамбль колокольни «Иван Великий».

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