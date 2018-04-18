СМИ: глава ЦРУ совершил секретную поездку в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном

Глава ЦРУ Майк Помпео, которого выдвинули на пост госсекретаря США, совершил секретную поездку в Пхеньян, чтобы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщили The Washington Post и Reuters.

По информации СМИ, поездка произошла в начале апреля. Ее организовать помогали главы спецслужб Южной и Северной Кореи. ЦРУ и Белый дом отказались комментировать эту информацию.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон провел прямые переговоры с Пхеньяном «на чрезвычайно высоком уровне», однако кто проводил переговоры Трамп рассказывать не стал.

​«Президент сказал, что представители его администрации общались на самом высоком уровне, но добавил, что напрямую с ним (Ким Чен Ыном) он не говорил», — объяснила позже представитель Белого дома Сара Сандерс.

Перед этим Трамп также заявлял, что переговоры с Ким Чен Ыном могут пройти в начале июня или раньше. При этом в Вашингтоне рассматривает пять возможных мест проведения встречи за пределами США.

Читайте также Три сценария для Кима и Трампа. Началась подготовка первой в истории встречи президента США и главы Северной Кореи

Напомним, в конце марта Китайские власти поставили в известность администрацию президента США Дональда Трампа о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приезжал в Пекин.

По информации агентства Синьхуа, Ким Чен Ына находился с неофициальным визитом в Китае с 25 по 28 марта по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. О том, что лидер Северной Кореи приехал в Пекин заявляли в Bloomberg со ссылкой на три источника.