В столичном метро начали тестировать систему распознавания лиц

В московском метро с марта этого года работает система распознавания лиц, позволяющая выслеживать и задерживать людей, находящихся в федеральном розыске, сообщает «Коммерсант».

Как рассказали в пресс-службе столичного метрополитена, сейчас систему используют в местах с большим пассажиропотоком, особое внимание уделяется станциям, расположенным в непосредственной близости от мест проведения матчей в период чемпионата мира по футболу 2018 года.

Программа умеет распознавать до 20 лиц в секунду и сравнивать их с фотографиями из базы федерального розыска, а при обнаружении разыскиваемого дает сигнал дежурному полицейскому. Тот сверяет розыскное и зафиксированное фото, уточняет анкетные данные и причину розыска, после чего принимает решение о проверке документов. Таким образом уже удалось задержать «существенное» количество разыскиваемых, рассказали в московском метро.

Ранее систему распознавания лиц протестировали в аэропорту «Домодедово». Систему установили при одном из входов в аэропорт, а лица сравнивали с базой фотографий сотрудников «Домодедово». По словам представителей аэропорта, точность идентификации превысила 90% и теперь ее внедрят в систему безопасности «Домодедово».