Глава Роскомнадзора пригрозил блокировкой Facebook до конца года

Социальная сеть Facebook может быть заблокирована в России уже к концу этого года, если ее руководство не согласится хранить данные российских пользователей на территории России. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По словам Жарова, его часто критикуют за то, что он «спускает с рук Facebook, потому что там какие-то особые отношения». Глава Роскомнадзора заверил, что это не так и что он собирается «принудить Facebook к соблюдению российского законодательства».

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации - а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — заявил Жаров.

Глава Роскомнадзора прокомментировал ситуацию с Facebook на фоне блокировки в России мессенджера Telegram. Регулятор начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram на территории России по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля. Ведомство утверждало, что мессенджер не выполняет российские законы, отказываясь предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

Читайте также Telegram держит удар. Роскомнадзору придется уничтожить инфраструктуру интернета для обеспечения российского законодательства

В Telegram называли это требование технически неисполнимым и противоречащим конституции.