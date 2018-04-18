Глава Роскомнадзора пригрозил блокировкой Facebook до конца года
Социальная сеть Facebook может быть заблокирована в России уже к концу этого года, если ее руководство не согласится хранить данные российских пользователей на территории России. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
По словам Жарова, его часто критикуют за то, что он «спускает с рук Facebook, потому что там какие-то особые отношения». Глава Роскомнадзора заверил, что это не так и что он собирается «принудить Facebook к соблюдению российского законодательства».
«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации - а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — заявил Жаров.
Глава Роскомнадзора прокомментировал ситуацию с Facebook на фоне блокировки в России мессенджера Telegram. Регулятор начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram на территории России по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля. Ведомство утверждало, что мессенджер не выполняет российские законы, отказываясь предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.
В Telegram называли это требование технически неисполнимым и противоречащим конституции.