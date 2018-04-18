«Молодая гвардия» обучит своих активистов «отвечать на силовые акции оппозиции»

Прокремлевское движение «Молодая гвардия» проведет серию обучающих семинаров для активистов, чтобы научить их уличным технологиям и приемам массовой мобилизации на митингах в поддержку власти. Об этом заявил лидер МГЕР Денис Давыдов, сообщает телеканал «Дождь».

По его словам, цель обучения – разрушить миф о том, что оппозиция контролирует улицу. По замыслу организаторов, в крупных городах России должны появиться группы по 100-200 человек, которые будут способны «за час-два выйти на улицу и выразить свое мнение по самым разным вопросам» и в течение суток будут способны вывести на улицу полторы тысячи человек. Лидер МГЕР отметил, что в такие группы должны войти идеологически подкованные люди, которые следят за повесткой СМИ и телеграм-каналов.

Помимо прочего, молодогвардейцев научат «отвечать на силовые акции оппозиции». «Если оппозиция начнет бросаться камнями — убегать мы не имеем права. Сами не бросаемся, но обижать никого не дадим», — заявил Давыдов, добавив, что его активисты должны быть готовы отвечать на события, подобные тем, что происходили на Майдане.

В декабре «Молодая гвардия „Единой России“» оказалась в центре скандала после того, как во время пресс-конференции президента Владимира Путина в региональных сообществах «ВКонтакте» начали появляться однотипные посты с хэштегом #ПутинКрут и логотипом МГЕР. Пользователи соцсети обратили внимание на то, что некоторые записи с цитатами президента публиковались от лица аккаунтов, принадлежащих давно умершим людям.

В пресс-службе «ВКонтакте» позже рассказали, что все «подозрительные аккаунты» были взломаны. Представитель “Молодой гвардии” Анна Рогачева в свою очередь заявила, что публикация агитационных постов со страничек покойников связана с попыткой дискредитировать движение.