В Челябинской области закрыли детдом, воспитанники которого рассказали об изнасилованиях

Министерство социальных отношений Челябинской области официально объявило о закрытии Лазурненской школы-интерната для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья, сообщает Znak.com.

По словам представителя пресс-службы главы региона, поводом для закрытия интерната послужила чрезвычайная ситуация с ограничением подачи воды в учреждение.

«Дети будут переведены в другие учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом родственных связей, сохранением непрерывности учебного процесса и, преимущественно, в территории, откуда прибыл ребенок. Увольнение сотрудников будет проведено с соблюдением всех необходимых процедур согласно трудовому законодательству», — заявили в пресс-службе.

Znak.com отмечает, что ЧП с водоснабжением могло стать формальным поводом для закрытия интерната, так как разговоры о расформировании интерната велись и ранее.

Напомним, уголовное дело по факту изнасилования воспитанников интерната было возбуждено в феврале этого года после того, как семеро приемных детей рассказали опекунам о том, что в детдоме их посещал некий мужчина и совершал над ними действия сексуального характера. При этом, по словам детей, об этом знали воспитатели интерната.

Позже по обвинению в изнасиловании детей задержали предпринимателя Сергея Кокорина. По версии следствия, он в преступных целях использовал выданное ему разрешение на посещение детдома.

В марте стало известно, что все воспитатели школы-интерната вернулись к работе после проверки по уголовному делу, а также, что у СК нет никаких «замечаний» к работе педагогов. Они проходят по делу как свидетели.