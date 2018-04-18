Участнице Pussy Riot Марии Алехиной дали 100 часов обязательных работ за акцию против блокировки Telegram

Мещанский суд Москвы приговорил участницу Pussy Riot Марию Алехину к 100 часам обязательных работ за участие в акции против блокировки Telegram у здания ФСБ на Лубянке, сообщает Медиазона.

Алехину обвиняли в организации массового пребывания граждан в общественных местах, не являющегося публичным мероприятием.

«Суд установил, что группа из 12 человека изготовляли бумажные изделия (самолетики – ред). и мешали проходу граждан. Алехина не реагировала на замечания прохожих, продолжала бросать, при этом Алехина организовала мероприятие», — заявила судья.

В ближайшее время суд вынесет решение по делу активиста Дмитрия Энтео (Цорионова), который также участвовал в акции.

Читайте также У здания ФСБ задержали участников акции против блокировки Telegram. Фото

Напомним, 16 апреля у здания ФСБ в Москве активисты запустили разноцветные бумажные самолетики в знак протеста после блокировки мессенджера Telegram. 12 участников акции задержали и доставили в ОВД. Накануне суд оштрафовал двоих активисток на 10 и 20 тысяч рублей.