Британский телекоммуникационный регулятор Ofcom начал семь расследований в отношении российского телеканала RT из-за необъективности освещения дела об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Речь идет о программах, которые показывали в эфире RT в период с 17 марта по 16 апреля. Ofcam отмечает, что до недавнего времени RT не сильно выходил за рамки правил вещания, однако после событий в Солсбери регулятор заметил значительное увеличение числа программ RT, которые требуют расследования.

По итогам расследования регулятор может назначить штраф или отобрать у российского вещателя лицензию.

Только что британский Роскомнадзор сообщил на своем сайте, что открывает против нас сразу СЕМЬ новых расследований. Разумеется, из-за дела Скрипалей — как признался сам медиарегулятор.



Сразу отвечаю: кота - не мы! — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) April 18, 2018

«Тучи над Би-би-си сгущаются», — прокомментировала ситуацию представитель МИД Мария Захарова агентству ФАН (связанному с «фабрикой троллей» петербургского бизнесмена Евгения Пригожина).

Напомним, бывший российских разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британские власти считают, что их отравили неврно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и возложили ответственность за случившееся на Россию.

В свою очередь российская соторона отрицает причастность к этому инциденту, ссылаясь на то, что Британия не может предоставить доказательства.