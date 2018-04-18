ОЗХО опровергла версию Москвы об отравлении Скрипалей веществом BZ

В пробах, взятых следователями после отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, не обнаружено химического вещества BZ. Об этом заявили эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

До этого глава МИД России Сергей Лавров со ссылкой на швейцарскую лабораторию Spiez заявил, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим отравляющим веществом BZ, который не производится в России. При этом в самой лаборатории ответили, что «не ставят под сомнение» выводы своих британских коллег о том, что Скрипалей отравили «Новичком».

В среду, 18 апреля, в Гааге проходит заседание исполнительного совета ОЗХО, посвященное отравлению в Солсбери. На заседании делегация России при ОЗХО заявила, что Скрипалей могли специально ввести в состояние искусственной комы, «чтобы получить возможность собрать биологический материал и манипулировать состоянием их здоровья, даже не консультируясь с ними».

Напомним, 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии, но, по оценкам врачей, состояние Юлии было чуть лучше, чем у ее отца. В начале апреля они оба пошли на поправку, а позже Юлию Скрипаль выписали из больницы.

По версии следствия, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в СССР. Великобритания возложила ответственность за случившееся на Россию. Москва отрицает все обвинения, ссылаясь на то, что Британия не может предоставить доказательств.

Эксперты ОЗХО определили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом, которое имело высокую чистоту, однако в докладе не упоминается название вещества.