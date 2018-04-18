СК: прокуратура несколько лет запрещала проверки противопожарной безопасности в «Зимней вишне»

Следователи выясняют, почему прокуратура несколько лет запрещала проверки противопожарной безопасности в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом говорится в заявлении Следственного комитета.

В распоряжении следователей оказались документы прокуратуры Кемеровской области и города Кемерово, в которых говорилось о необходимости исключения «Зимней вишни» из плановых проверок как предприятия, относящегося к категории малого и среднего бизнеса.

В ходе допроса прокурор Кемерова заявил, что руководствовался «разъяснениями вышестоящего руководства». Кто именно дал указание не проверять «Зимнюю вишню» в СК не сообщили.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту пожара возбуждено уголовное дело по трем статьям: «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Накануне стало известно, что пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел из-за короткого замыкания, которое случилось из-за протечки крыши здания. Специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России в ходе пожарно-технической экспертизы установили, что замыкание проводки произошко на четвертом этаже, а пожар начался с возгорания пластиковой люстры, части которой упали в бассейн с поролоновыми кубиками.