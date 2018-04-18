Минкульт попросил продлить меру пресечения Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии»

Министерство культуры, которое стало потерпевшей стороной по делу «Седьмой студии», попросило продлить арест худруку «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела.

Кирилл Серебренников на заседании в Басманном суде. Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

Басманный суд Москвы, где рассматривается дело, согласился приобщить к материалам документ от Минкульта — обращение потерпевшего за подписью некоей Е. В. Зайцевой. Ранее в деле она не фигурировала. Гособвинение поддержало ходатайство, подчеркнув, что дело имеет «особую сложность». В свою очередь защита обвиняемых потребовала отклонить документ, поскольку представители министерства могли явиться в суд лично.

Адвокат бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского Ксения Карпинская пожаловалась, что с момента завершения предварительного следствия 3 месяца назад в материалах дела необъяснимым образом появилось еще 118 томов. Более того, в деле имеется справка ФСБ о том, что за бухгалтером Ниной Масляевой и ее дочерью не велась никакая слежка. Ранее именно «слежкой» за Масляевой и возможностью давить на свидетелей следствие обосновывало ходатайства о продлении мер пресечения подсудимым.

Напомним, режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Его и бывших сотрудников театральной компании «Седьмая студия» обвиняют в хищении денег, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа».

Все фигуранты дела, кроме экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, не признают свою вину. Именно на ее показаниях во многом строится обвинение. Предварительное расследование дела было завершено 15 января.