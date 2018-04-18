Гендиректор SWIFT пообещал не отключать Россию от системы

Россию не будут отключать от системы передачи финансовых сообщений SWIFT, несмотря на санкции стран Запада. Об этом, как рассказали источники газеты «Ведомости», заявил гендиректор системы Готфрид Лайбрандт на бизнес-форуме SWIFT.

Лайбрандт подчеркнул, что SWIFT — нейтральная организация.

«Это вызывает глубокое уважение со стороны сообщества. Ранее в 2014 году, а также в марте этого года SWIFT делал официальные заявления, которые исчерпывающе отвечают на этот вопрос (будет ли Россия отключена от системы – ред.): «SWIFT не будет отвечать на попытки давления и призывы отключить финансовые институты от своей сети», – рассказал представитель России в совете директоров SWIFT Эдди Астанин.

Накануне источники РБК сообщили, что правительство России и администрация президента начали подготовку плана на случай введения максимально жестких санкционных мер со стороны США. Среди жестких мер рассматривалось и отключение России от системы межбанковских переводов SWIFT.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 10 тысяч финансовых организаций по всему миру. В день через SWIFT проходит более миллиона транзакций о денежных переводах, межбанковских платежах и ценных бумагах.

Банк России предоставляет информационные услуги кредитным организациям в формате SWIFT по внутрироссийским банковским операциям с 2014 года. Россия является акционером SWIFT, а по числу пользователей системы занимает второе место.