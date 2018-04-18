Россия рассказала о патенте «американской пули» с «Новичком»

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин показал документ, из которого следует, что некий американский ученый Т.Рубин изобрел пулю со специальной емкостью для отравляющего вещества. Об этом сообщил ТАСС.

По словам Шульгина, в эту емкость можно заправлять бинарные компоненты, которые взаимодействуют друг с другом, причем одной из «активных субстанций» может быть табун, зарин, зоман, циклозарин, VG, VM, VR, VX и, нервные агенты, относящиеся к типу «Новичок».

Это, по мнению Шульгтна, доказывает, что «в США нервно-паралитические вещества типа "Новичок" не только производились, но и даже патентовались в качестве химоружия». Шульгин упомянул, что документ датирован 1 декабря 2015 года.

Однако это утверждение противоречит официально позиции Великобритании. Лондон настаивает, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим газом «Новичок», который произвели в России.

Эксперты ОЗХО определили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом, которое имело высокую чистоту. Этот вывод говорит в пользу того, что с большой вероятностью источник был государственным. При этом в докладе не упоминается название вещества.

После этого глава МИД России Сергей Лавров со ссылкой на швейцарскую лабораторию Spiez заявил, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим отравляющим веществом BZ, который не производится в России.

Однако эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что в пробах, взятых следователями после отравления Скрипалей не обнаружено химического вещества BZ. В свою очередь, в швейцарской лаборатории ответили, что «не ставят под сомнение» выводы своих британских коллег о том, что Скрипалей отравили «Новичком».

Напомним, 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии, но, по оценкам врачей, состояние Юлии было чуть лучше, чем у ее отца. В начале апреля они оба пошли на поправку, а позже Юлию Скрипаль выписали из больницы.

По версии следствия, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в СССР. Великобритания возложила ответственность за случившееся на Россию. Москва отрицает все обвинения, ссылаясь на то, что Британия не может предоставить доказательств. При этом настаивает, что «Новичок» могли производить в Великобритании или США.