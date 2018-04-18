ЦИК: на президентских выборах дважды могли проголосовать 678 человек

На прошедших выборах президента России дважды могли проголосовать 678 человек. Об этом сообщил РБК со ссылкой на зампредседателя ЦИК Николая Булаева.

По его словам, это не точное количество человек, оно потребует еще проверки, на это уйдет не менее трех недель. Информацию о тех гражданах, которые проголосовали дважды передадут в Следственный комитет, добавил Булаев.

Ранее две журналистки Reuters Мария Цветкова и Полина Никольская заявили о том, что благодаря системе «Мобильный избиратель» они могли проголосовать дважды, но не сделали этого

О том, что благодаря системе «Мобильный избиратель» можно проголосовать не один раз, заявляли и другие люди. Так член партии «Яблоко» Павел Мельников говорил, что ему удалось проголосовать в московском районе Митино и Одинцово. Более того, «ради эксперимента» дважды проголосовал сотрудник штаба Ксении Собчак в Санкт-Петербурге.