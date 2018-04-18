Суд продлил домашний арест Серебренникову до 19 июля

Кирилл Серебренников. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Басманный суд Москвы еще на три месяца, до 19 июля 2018 года, продлил меру пресечения в виде домашнего ареста режиссеру, художественному руководителю театра «Гоголь-центр» Кириллу Серебренникову и директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум.

Бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину мера пресечения была продлена до 24 мая. Ранее суд до 24 мая продлил домашний арест бывшему бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой.

Таким образом, судья удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета. Судья также отметил, что действующая мера пресечения обвиняемым «не противоречит Международной конвенции по правам человека» и Конституции России.

Сторона обвинения пояснила, что следствие перешло к завершающей стадии, обвиняемым предъявлено окончательное обвинение и им нужно знакомиться с материалами дела, со 120 томами, поэтому чтобы «не нарушались их права на защиту», они должны оставаться под арестом: кто под домашним, а кто в СИЗО.

Следователь также отметил, что у Серебренникова есть имущество за рубежом: это «свидетельствует о том, что он может скрыться» и «противодействовать следствию». При этом загранпаспорт режиссера изьят самим следствием.

В свою очередь, Серебренников заявил, что следствие не верит в этом деле никому, кроме ранее судимой бывшей бухгалтерше «Седьмой студии» Нины Масляевой, заключившей сделку со следствием и давшей против всех показания.

Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на материалы дела «Седьмой студии» сообщал, что в период работы АНО Серебренников брал кредиты, чтобы оплатить расходы на постановки в рамках театрального проекта «Платформа», и обсуждал с продюсерами залог своей квартиры.

Напомним, Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Его и бывших сотрудников театральной компании «Седьмая студия» обвиняют в хищении денег, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа».

Все фигуранты дела, кроме экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, не признают свою вину. Именно на ее показаниях во многом строится обвинение. Предварительное расследование было завершено 15 января.