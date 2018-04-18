Роскомнадзор обратился в Cambridge Analytica после утечки данных пользователей

Роскомнадзор отправил запрос в британскую аналитическую компанию Cambridge Analytica о том, не собирала ли компания персональные данные россиян, которые являются пользователями Facebook. Об этом сообщили «Ведомости».

«Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства уточнили, что запрос был отправлен 13 апреля, однако ответа из британской компании пока не пришло.

Роскомнадзор заинтересовался возможной утечкой данных россиян после поступления обращения от Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.

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Ранее Федеральная торговая комиссия США заявила, что проверит принятые в Facebook правила защиты конфиденциальной информации. Для этого она начала расследование, поводом для которого стала утечка данных пользователей.

В свою очередь, основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед Сенатом за утечку данных пользователей и объяснил ошибки отсутствием опыта в управлении компании. «​​Мы совершили множество ошибок при управлении компанией. Невозможно управлять компанией в комнате студенческого общежития и не совершать ошибок», — заключил он.

Напомним, скандал начался после публикации The New York Times стало известно, что Cambridge Analytica, сотрудничавшая со штабом Дональда Трампа, собрала данные миллионов пользователей Facebook для анализа политических предпочтений избирателей.