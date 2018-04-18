В Мосгордуме поддержали идею продлить выборы мэра до 22:00

Депутаты Мосгордумы проголосовали в первом чтении за продление времени голосования на предстоящих выборах мэра Москвы с 20:00 до 22:00. Об этом сообщается на сайте Мосгордумы.

В документе также прописано, что Общественную палату наделять правом назначать наблюдателей за ходом городских выборов. Кроме того, числа доверенных лиц кандидатов на пост мэра может вырасти со 100 до 500 человек.

Законопроект внес мэр Москвы Сергеем Собяниным. Для подготовки поправок депутатам понадобится пять дней. Предполагается, что одной из поправок могут быть изменены сроки проведения избирательной кампании.

Напомним, выборы мэра пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Новый мэр столицы будет избран сроком на пять лет. Среди потенциальных кандидатов СМИ называют действующего мэра Сергея Собянина, политиков Дмитрия Гудкова, Сергея Митрохина и других.

Предыдущие выборы состоялись в сентябре 2013 года. Тогда явка составила 32,03 %, второе место занял оппозиционер Алексей Навальный. Он набрал 27,24%. Собянин, чтобы принять участие в выборах попросил о досрочной отставки. Президент России Владимир Путин подписал ее, а потом назначил Собянина исполняющим обязанности.