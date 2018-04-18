В Ярославле прошел несанкционированный митинг против мусора

В центре Ярославля прошел несанкционированный митинг против ввоза мусора из Москвы, на который пришли более одной тысячи человек. Об этом сообщил «Коммерсант».

По информации газеты, митинг длился два часа, полиция не вмешивалась в происходящее. За время уличной акции никого не задержали, уточнила газета.

Участники несанкционированной акции заявили, что создадут «комитет ярославской обороны» для противодействия складированию столичных отходов. Первое заседание комитета пройдет 19 апреля, говорится в сообщении «Коммерсанта».

Ранее мэрия Москвы обратилась к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову с просьбой помочь утилизировать мусор. По расчетам Миронова, регион готов принять 200 тыс тонн отходов за 0,5 млрд рублей.

Накануне жители подмосковного города Одинцово пожаловались на открытие стихийной свалки на территории промышленной зоны, куда свозили мусор не попавший в «Ядрово». Однако после жалоб власти пообещали в течение недели ликвидировать все навалы мусора.