Владимир Путин подписал закон о свободном сборе валежника

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому россияне могут собирать валежник в лесу для собственных нужд. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В настоящее время для сбора валежника необходимо получить разрешение местных властей. На это может уходить до 120 дней. Законопроект включает валежник в перечень недревесных лесных ресурсов, что «дает возможность его заготовки и сбора гражданами для собственных нужд».

Законопроект разработали депутаты от «Единой России, КПРФ и «Справедливой России» о главе с председателем профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым. Документ вступит в силу с 1 января 2019 года.

Ранее Рослеснадзор уже отмечал, что не считает валежник и лежащий на земле хворост платными лесными ресурсами и не рассматривает их сбор как правонарушение.