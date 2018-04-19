СМИ узнали о новых поисках решений по блокировке Telegram

В среду, 18 апреля, Роскомнадзор провел встречу с представителями операторов связи, чтобы обсудить дальнейшие шаги по блокировке мессенджера Telegram, однако она оказалась безрезультатной, «пока решения найти не удалось». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, с момента начала процесса блокировки Telegram заблокированными оказались около 20 миллионов IP-адресов облачных сервисов Google и Amazon, которые мессенджер использует для обхода блокировок. При этом «деградация» работы Telegram в мобильной версии составила всего около 20%. 18 апреля Роскомнадзор изменил тактику. В этот день в реестр запрещенных адресов были добавлены лишь 130 тысяч адресов сервиса DigitalOcean, рассказал гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филипп Кулин.

До этого включение в реестр миллионов IP-адресов вызвало перебои в системе блокировки запрещенных сайтов. Nag.ru сообщал, что накануне Роскомнадзор направил интернет-провайдерам письмо «с настоятельной просьбой перезагрузить программно-аппаратный комплекс „Ревизор“», который используется для мониторинга доступа к запрещенным сайтам». Этот сервис, по данным газеты, завис. В ведомстве проблемы в работе «Ревизора» отрицают.

Кроме того, РБК сообщает, что чиновники продолжают пользоваться мессенджером. По данным издания, из 12 членов комитета Госдумы по информационной политике по меньшей мере шесть депутатов использовали Telegram на этой неделе. В частности, онлайн периодически бывает глава комитета Леонид Левин («Справедливая Россия»), депутаты Антон Горелкин («Единая Россия»), Евгений Ревенко («Единая Россия»), Вадим Деньгин (ЛДПР), Андрей Свинцов (ЛДПР), Александр Ющенко (КПРФ).

Левин пояснил, что заходит в мессенджер, чтобы «понимать самому, как исполняется законодательство». Также он сообщил, что у комитета был свой Telegram-канал, однако после решения о блокировке решено было перенести его в другой мессенджер.

Депутат Ревенко заявил, что мессенджером он «особо не пользуется», однако 17 апреля просто «заходил проверить, работает ли он». Парламентарий осудил администрацию Telegram за невыполнение требований российского законодательства и заявил, что «Единая Россия» уже прекратила вести свой Telegram-канал.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский по-прежнему ведет свой Telegram-канал и не собирается от него отказываться. Не перестали пользоваться мессенджером Telegram и чиновники Кремля, узнал РБК. 14 чиновников из разных подразделений администрации президента заходили в мессенджер в течение среды, 18 апреля, отмечает издание.

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил РБК, что Telegram никогда не использовался в министерстве как официальный канал коммуникации, «а вот что мы делаем как частные лица, никого не должно волновать».

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram по требованию Роскомнадзора. 16 апреля ведомство начало блокировать работу мессенджера, однако благодаря сервисам VPN и усилиям команды Telegram мессенджер остается доступным пользователям.