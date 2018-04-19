Трамп выразил сожаление в связи с «жесткой схваткой» между Россией и США в Сирии

Президент США Дональд Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с японским лидером Синдзо Абэ, заявил, что ни один из американских президентов не вел в отношении России столь же жесткую линию, как он, и выразил в связи с этим сожаление. Прямая трансляция переговоров Трампа и Абэ велась на сайте Белого дома.

«Никто не вел себе жестче в отношении России, чем президент Дональд Трамп. У нас была очень, очень жестокая — мы недавно говорили об этом — схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками, и это очень печально. В этой битве умерло много людей. Никто не ведет себя жестче, чем я», — сказал Трамп.

Вероятно, американский лидер имел ввиду инцидент, который произошел 7 февраля. Тогда власти США провели авиаудар по проправительственным сирийским силам в Дейр-эз-Зоре.

Кроме того, во время пресс-конференции Трамп заявил, что США введут новые санкции против России, как только она «действительно этого заслужит».

Накануне российское посольство в США получило письмо от администрации президента, в котором говорилось, что американские власти пока не собираются вводить новые санкции в отношении Москвы.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 17 государственных чиновников и 14 юридических лиц. Это негативно отразились на курсе рубля.