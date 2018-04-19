SpaceX вывела на орбиту аппарат NASA для поиска потенциально пригодных для жизни планет

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту аппарат TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) для поиска потенциально пригодных для жизни планет.

Successful deployment of @NASA_TESS to a highly elliptical orbit confirmed. pic.twitter.com/y9CS82cj9N — SpaceX (@SpaceX) April 18, 2018

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 01:51 по московскому времени. Штатное отделение первой ступени произошло через три минуты после старта ракеты. Затем она успешно села на баржу в Атлантике. Аппарат вышел на заданную орбиту примерно через час.

TESS должен исследовать 200 тысяч звезд: он будет искать рядом с ними планеты, в том числе земного типа. Сейчас ученым известно об 11 планетах земного типа, расположенных на расстоянии не более 50 световых лет от Земли. На «сканирование» космоса запланировано около двух лет. Информация на Землю будет поступать каждые 13 дней. Как утверждают в NASA, площадь покрытия телескопа у TESS в 35 раз больше, чем у «Кеплера».

Напомним, запуск Falcon 9 с TESS был запланирован на 17 апреля, однако его перенесли, чтобы дополнительно проанализировать системы управления движением и навигацией. TESS был создан NASA при участии Массачусетского технологического института (MIT).