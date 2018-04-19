Forbes: в России за два года появилось 29 новых долларовых миллиардеров

За последние два года число долларовых миллиардеров в России увеличилось на 29 человек, следует из 15-го ежегодного рейтинга журнала Forbes. Если в 2016 году состоянием более $1 млрд владели 77 человек, в 2017 году таких человек было уже 96, а в 2018 году — 106.

В этом году на первом месте оказался владелец НЛМК Владимир Лисин. Forbes оценил состояние миллиардера в $19,1 млрд и отметил, что за год бизнесмен увеличил свое состояние на $3 млрд. Лисин возглавил рейтинг богатейших россиян в третий раз. Он занимал первую строчку в списке в 2010 и 2011 гг. с состоянием $15,8 млрд и $24 млрд соответственно.

Второе место занял основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов ($18,7 млрд). На третьем месте оказался лидер прошлогоднего рейтинга, основной владелец нефтехимической компании «Сибур» и газовой «Новатэк» Леонид Михельсон. Его состояние сократилось за год на $400 млн и составило $18 млрд.

На пятом месте рейтинга оказался Геннадий Тимченко ($16 млрд), на десятом — Алишер Усманов ($12,5 млрд). Совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов России увеличилось на $25 млрд до $485 млрд.

В 2016 году журнал зафиксировал резкое сокращение списка долларовых миллиардеров. По сравнению с 2014 годом их число уменьшилось тогда на 34 человека, со 111 до 77.