Клименко: «имело бы смысл извиниться» за действия Роскомнадзора при блокировке Telegram

За действия Роскомнадзора в попытках заблокировать мессенджер Telegram, которые привели к сбоям работы ряда компаний, «имело бы смысл извиниться», заявил советник президента по делам интернета Герман Клименко в эфире телеканала НТВ.

«Наверное, действительно бы имело смысл за Роскомнадзор извиниться за эту сложную историю. Тем не менее, какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более чем обычно. Ситуация уже нормализовалась. Надеюсь, что дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно», — сказал он.

Клименко признал, что проблемы в работе ряда компаний возникли из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram. По его словам, обратившимся за помощью оказали поддержку. Одновременно советник президента упрекнул российские компании за использование иностранных серверов в целях экономии, что, по его словам, несет ​«известные риски безопасности».

Ранее в четверг «Коммерсантъ» сообщил о том, что Роскомнадзор провел встречу с представителями операторов связи, чтобы обсудить дальнейшие шаги по блокировке Telegram, однако она оказалась безрезультатной, решения найти не удалось.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора заблокировать доступ к Telegram. С 16 апреля началась процедура блокировки мессенджера. Заблокированными оказались около 20 миллионов IP-адресов облачных сервисов Google и Amazon, которые мессенджер использует для обхода блокировок. При этом «деградация» работы Telegram в мобильной версии составила всего около 20%. От действий Роскомнадзора пострадал и ряд российских компаний. ​