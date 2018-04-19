Мэрия Москвы отказалась верить в 10-балльные пробки по версии «Яндекса»

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) мэрии заявил, что подсчет транспортной загруженности Москвы сервисом «Яндекс. Пробки», зафиксировавшим 10-балльные пробки в городе, является неверным.

«Показатель „Яндекса“ в 10 баллов не отражает реальной картины с движением в городе. Средняя скорость при этих баллах обычно составляет 21 км/ч. При этом наши специалисты зафиксировали, что скорость движения городского транспорта в самый загруженный период составляла 23 км/ч», — цитирует заявление Центра ТАСС.

Речь могла максимум идти о 9-балльных пробках, считают в ЦОДД. При этом там признали, что обильные осадки и дорожные работы повлияли на ситуацию в городе. Кроме того, осложнил дорожную ситуацию и обвал грунта на Новом Арбате.

Вечером 18 апреля «Яндекс. Пробки» сообщили, что загруженность дорог достигла максимальной отметки и продержалась в таком состоянии 15 минут. Кроме того, ранее МЧС также предупредило об ухудшении погодных условий в этот день.