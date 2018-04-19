«За особые заслуги» наградили оперативника ФСБ, которого фигурант «пензенского дела» обвиняет в пытках

Старший оперуполномоченный Федеральной службы безопасности (ФСБ) Константин Бондарев в ноябре 2017 года получил благодарность от заксобрания Санкт-Петербурга, пишет «Коммерсантъ». Фигурант «пензенского дела» Виктор Филинков заявлял, что оперативник с таким же именем участвовал в его пытках.

При награждении Бондарева была «серьезно нарушена» процедура поощрения, отмечает газета. В его случае не стали предоставлять информацию депутатам о конкретных заслугах награждаемого, как это обычно делается. Такие данные предоставляются парламентариям, чтобы они решили, стоит ли награждать человека или нет.

Глава парламентской комиссии по правопорядку Александр Кущак пояснил, что «в отношении определенной категории людей информация об их конкретных заслугах не подлежит огласке, в некоторых случаях она закрыта и для депутатов тоже».

«Есть категория людей, которых мы награждаем, не имея полных данных», — признал он. В этот раз сотрудников ФСБ наградили «за образцовое выполнение служебного задания», о каком задании речь, Кущак не уточнил. Об этой структуре [ФСБ] я по телефону не разговариваю», — сказал он.

Ранее антифашист Виктор Филинков неоднократно упоминал Бондарева, рассказывая о пытках, которым он подвергся после задержания. Позднее сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге признались, что били Филинкова током, однако отвергли, что это были пытки.

Филинков арестован по делу о «террористическом сообществе „Сеть“». По данным ФСБ, эта организация планировала устроить взрывы во время выборов президента и Чемпионата мира по футболу.

По этому делу также арестованы Егор Зорин, Илья Шакурский, Василий Куксов, Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов, Арман Сагынбаев, Игорь Шишкин и Юлий Бояршинов.