Google запретила использовать свои домены для обхода блокировок

Компания Google изменила свою архитектуру сети, чтобы закрыть возможность использовать ее для обхода блокировок сайтов. На это обратили внимание разработчики браузера Tor 13 апреля.

«Использование подставного домена никогда не было функционалом Google, но до последнего времени это работало из-за особенностей нашего программного обеспечения. Мы постоянно обновляем сеть и в рамках очередного дополнения отключили этот режим. Возвращать его в будущем мы не планируем», — заявил представитель Google изданию the Verge.

Данная технология называется domain-fronting. Она позволяла делать вид, что идет обращение к домену, например, Google или Amazon, таким образом обходить блокировку, потому что трафик от Google не фильтровался.

Ранее Роскомнадзор начал ограничивать доступ к Telegram на территории России по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля в связи с тем, что мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

После этого Роскомнадзор начал блокировать облачные сервисы, адреса которых Telegram использует для обхода блокировок — на данный момент заблокированы уже около 17,7 млн IP-адресов Google и Amazon. Пик блокировок пришелся на вечер 17 апреля, тогда в базу попали более 19 млн адресов.

В результате действий ведомства проблемы с доступам к сайтам возникли у многих частных компаний. В свою очередь, советник президента по делам интернета Герман Клименко заявил, что за действия Роскомнадзора «имело бы смысл извиниться».